古蹟祀典武廟牆上塗鴉畫陽具 台南女子被判6月

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）57歲李姓女子持奇異筆在國定古蹟祀典武廟後門牆壁處，塗鴉畫上男性生殖器並書寫意義不詳文字，犯毀損古蹟附屬設施罪，遭台南地方法院判處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。

台南市警方今年1月接獲祀典武廟人員報案，指稱後門牆壁遭不明人士塗鴉，警方調閱監視器畫面後鎖定李女涉嫌，李女到案後坦承犯行，警方依違反文化資產保存法移送，檢察官聲請簡易判決。

台南地院判決指出，李女基於毀損古蹟附屬設施犯意，持黑色奇異筆在後門牆壁處，畫上男性生殖器並書寫內容意義不詳文字，使顏料與牆面材質發生緊密結合黏著，不易清洗，貶抑牆面本身歷史、文化或藝術價值，以此方式毀損古蹟附屬設施。

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判決指出，李女說法與廟方人員證述大致相符，並有監視器截圖、現場照片等，犯行事證明確，考量塗鴉應可透過擦洗及重新塗漆方式修復，尚未致使牆壁不堪用程度，但顏料與牆面材質發生緊密結合黏著，可能在修復過程減損原本材質。

李女行為犯文化資產保存法第103條第1項第2款毀損古蹟附屬設施罪，考量李女坦承犯行、判決前未與祀典武廟成立調解等犯後態度，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，可上訴。（編輯：郭諭儒）1130615