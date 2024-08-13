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外籍船員疑酒醉屏東東港落海 海巡漁民合力救援

2024/8/13 13:19（8/13 13:36 更新）
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屏東東港港區13日凌晨有1名外籍船員疑因酒醉落海，海巡人員與漁民合力將船員救援上岸。（海巡署南部分署第五岸巡隊）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月13日
屏東東港港區13日凌晨有1名外籍船員疑因酒醉落海，海巡人員與漁民合力將船員救援上岸。（海巡署南部分署第五岸巡隊）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月13日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣13日電）屏東東港港區今天凌晨有1名外籍船員疑因酒醉落海，由海巡人員與漁民合力將船員救援上岸；海巡署表示，男子酒醉意識模糊，但無生命危險，已送醫治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊人員告訴中央社記者，漁民要出海時看到有人落海、通報海巡，海巡立即趕到現場，另1名外籍船員與漁民正在港區協助，經查這名落海船員為27歲印尼籍男子，落海原因疑為酒醉不慎失足。

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第五岸巡隊表示，東港安檢所人員於13日凌晨0時5分接獲漁民通報，安檢所人員隨即攜帶救生裝備、協調港內友船前往現場，順利將落海男子救起並送醫治療。

第五岸巡隊指出，抵達現場時男子於水面上載浮載沉，且疑似酒醉意識模糊不清，安檢人員丟擲救生圈救援，然而船舷落差過大不利救援，由港內友船接駁上船；後經東港消防分隊初步檢查生命體徵正常，身體無明顯外傷，惟意識模糊，由救護車載往東港輔英科技大學附設醫院治療。（編輯：黃世雅）1130813

#海巡
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