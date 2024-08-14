網路開「解憂雜貨店」涉販毒 中市警逮5人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警方今天宣布破獲販毒案，發現在通訊軟體有自稱「解憂雜貨店」，推播新菜單如頂級高山烏龍等廣告訊息，疑似販售毒品，循線查獲販毒集團5人到案依法送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊日前查緝毒品案，發現有不詳人士在通訊軟體微信WeChat自稱為「解憂雜貨店」，推播「解憂新菜單上線囉！頂級高山烏龍 價格 NT2600/盒、隱藏版特殊茶款 價格NT5000/盒、緊繃飲品 價格 NT500 買5送1 買10送3」等廣告訊息，疑似販售毒品。

警方經深入追查，發現柯姓男子（21歲）涉有重嫌，經報請台中地檢署指揮偵辦，待時機成熟，持拘票及搜索票緝獲柯姓男子及集團成員共5人到案，並查扣第三級毒品愷他命、K盤、分裝袋、磅秤及手機等證物。

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警方指出，這個販毒集團以柯男為首，負責利用通訊軟體與購毒者聯繫交易事宜，再指揮旗下成員（俗稱小蜜蜂）前往送貨及收款，至於廣告訊息意指「愷他命2公克販賣2600元、4公克販賣5000元；緊繃飲品即為毒品咖啡包1包500元，買5包送1包及買10包送3包」。

警方說明，全案移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後，以違反「毒品危害防制條例」販賣第三級毒品罪嫌提起公訴，依法可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1130814