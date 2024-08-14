華碩副理收40.5萬美元回扣 判刑2年6月定讞

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（中央社記者劉世怡台北14日電）華碩公司策略採購部張姓副理被控收回扣40.5萬美元，一審依刑法背信罪判刑2年6月，洗錢罪無罪；經上訴，二審今天駁回上訴，背信罪部分定讞，洗錢罪還可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，原為華碩公司策略採購部的張姓副理負責採購料件、議價等業務，趁引介大將公司成為G&D公司代理商，取得銷售SIM卡予華碩公司的機會圖利。

二審指出，大將公司依張姓副理要求提高SIM卡單價向華碩公司報價，以利張姓副理取得銷售金額扣除約3%進貨及管銷成本後的獲利作為回扣，經華碩公司給付貨款後，大將公司負責人即陸續將40萬5511美元折算為新台幣交付現金給張姓副理。

一審士林地方法院依背信罪判處張姓副理2年6月，被訴違反洗錢防制法部分無罪。案經上訴，二審由高院審理。

二審指出，張姓副理於審理期間坦承犯行，僅爭執收取回扣數額為10萬餘美元，但依證人即大將公司負責人證述及張姓副理的銀行帳戶資料，足認他確有背信犯行，且犯罪所得應為40萬5511美元。

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二審審酌，張姓副理犯背信罪而將所收取的回扣存入帳戶，用以支付股票買賣交割款，檢警可透過交易紀錄得知犯罪所得去向，並未產生金流斷點，自無掩飾或隱匿該犯罪所得情形，難認構成洗錢罪，一審就此認定並無違誤，今天駁回上訴。

二審指出，張姓副理被控背信部分不得上訴；洗錢罪無罪部分，檢察官得上訴，但須受刑事妥速審判法第9條的限制。（編輯：蕭博文）1130814