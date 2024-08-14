台中虎斑幼貓疑遭潑油虐死 動保處偕警調監視器追凶

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（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中14日電）台中梧棲區有虎斑幼貓疑遭潑灑熱油，導致皮膚大範圍灼傷，民眾發現送醫搶救不治；台中市動保處報警協同警方調閱監視器追凶、釐清死因，也透過貓體內晶片請飼主到案說明。

台中市梧棲區文化路有民眾在12日晚間聽見有貓咪慘叫聲，循聲發現，有隻貓疑似遭虐待，身上因燙傷嚴重，毛皮都已褪去，趕忙將貓送醫但仍不治。

台中市動保處今天透過文字稿說明，貓隻疑遭故意潑灑熱油導致皮膚大範圍灼傷，經民眾送醫搶救後死亡，13日與此民眾取得聯繫，並與清水分局一起清查監視器影像追凶；因事涉行政刑罰，動保處14日也向警方告發，警方將擴大調閱周邊監視器畫面追查。

民眾黨台中市議員江和樹表示，接獲民眾陳情，虎斑貓在痛苦中死去，因貓身上有植入晶片，究竟是主人飼養不當，還是有外力因素造成，動保處進行調查。

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警方調閱路口監視器，發現貓咪並非在現場遭到攻擊或虐待，而是步行到被發現地點；動保處已扣留貓隻屍體，後續將進行動物法醫檢查，以釐清貓隻受傷及死亡原因，並透過貓植入晶片，將請飼主到案釐清案情。

動保處呼籲民眾應愛護動物，倘故意傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動物保護法可處2年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130814