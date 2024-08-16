彰化員林民宅成大麻毒品工廠 1男送辦

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣警局刑警大隊員警接獲線報，指員林市1間民宅疑有青少年吸毒，員警查緝在屋內起出大麻活株19株等證物，並逮捕23歲張姓男子，另查出民宅被張男改建成大麻工廠，依毒品罪將送辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊今天發布新聞說明，刑警大隊員警今年4月接獲線報指稱，員林市山腳路1間透天厝有青少年群聚吸毒，員警前往蒐證查緝，向台灣地方法院申請搜索票獲准。

15名刑警隊員警日前前往民宅埋伏，利用張男外出取餐空檔，立即上前逮人，另在屋內起出大麻活株19株、大麻盆栽17盆、大麻花成品75.1公克、大麻花半成品17串、大麻煙彈19支、大麻煙油1罐及毒品咖啡包26包等證物。

張男供稱，透過上網自學大麻種植技術，把內容寫在記事本上，另在民宅架設備當自耕農，將2樓房間內改裝成溫室，以盆栽方式種植大麻及製造菸油彈。

警方訊後，將張男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台灣彰化地方檢察署偵辦，另追查有無其他共犯。（編輯：謝雅竹）1130816