調查局：境外勢力假冒飛官詆毀國軍 用掌控臉書轉傳

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）調查局今天表示，境外認知作戰升級，先駭入台灣網路設備及竊取社群帳號，散布不實訊息來詆毀國軍，再由其掌控的170個中國臉書粉專、人頭帳號轉傳，嚴重危害國家安全。

調查局新聞資料指出，近期在社群平台「Dcard」，有不明帳號假冒台灣飛官，發布「我打算加入民航，多陪伴家人」及「不想再續簽，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走」等內容，隨後又透過PTT帳號「ss900287」散布大量軍方退伍飛官應徵華航的消息。

新聞稿指出，對此類不實網路訊息，空軍司令部已迅速澄清，但仍有「今日海峽」、「提督之評論」及「你下架我狂」等異常臉書（Facebook）粉絲專頁，持續對台灣進行認知作戰，詆毀國軍形象。

調查局進一步表示，經資安工作站追查發現，此次境外勢力的操作手法與過去不同，已不再僅依賴中國等地管理的粉絲專頁進行輿論操控，境外網軍先利用台灣資安防護較薄弱的5到6個物聯網設備，例如連網監視器、臉部辨識系統等，並透過其安全漏洞進行駭入，再將這些設備作為跳板，進而竊取3組台灣Dcard、PTT等社群平台的帳號密碼得手。

這些境外網軍隨後假冒台灣飛官或航空公司員工的身分，發布一連串不實訊息，並利用其掌控的170個異常臉書粉絲專頁進行第2層散布，誘導台灣民眾信以為真，轉傳並分享至個人頁面或其他社群，擴大認知作戰的影響力。

調查局強調，為規避台灣執法單位的查緝，這些境外網軍結合各種手法隱匿其身分和來源，並建構多層次的轉傳機制，利用台灣的社群帳號及網路設備散布不實訊息，以達成其特殊政治目的。

新聞稿提到，將持續追查並通報社群平台業者下架相關異常社群及帳號，同時提醒民眾加強網路設備的安全防護，定期更新高強度密碼，確保帳號安全，也呼籲民眾在確認訊息真實性前應謹慎思考、仔細查證，避免任意轉發，以免誤觸法網。（編輯：李錫璋）1130817