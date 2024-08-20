台中男車禍拒絕酒測惡言咆哮 警使用辣椒水制止送辦

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市警察局第四分局昨晚處理車禍案要實施酒測時，其中駕駛陳姓男子突然情緒失控，作勢攻擊員警外，還口出惡言，員警使用辣椒水制止，並依妨害公務現行犯等罪嫌移送偵辦。

第四分局今天表示，昨天晚間9時許據報於南屯區東興路一段近永春東路口有2車發生碰撞，轄區南屯派出所員警到場後，雙方雖未有受傷，但發現其中1輛自小客車駕駛陳姓男子全身酒氣。

警方指出，當員警進一步欲實施酒測時，陳男突然情緒失控，除徒手作勢攻擊員警外，並出言辱罵現場人員，眼見場面即將失控，員警以辣椒水制止陳男暴力行為，並依妨害公務現行犯予以逮捕。

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警方初步了解，陳男參加友人聚會飲酒後準備開車返家，行經車禍地點與他部車輛發生碰撞，起初陳男對於員警告知的相關權利表示同意，但準備實施酒測時，陳男開始顧左右而言他藉故拖延，甚至口出惡言咆哮，用手緊抓員警雙手。

為避免有人員受傷，員警隨即使用辣椒水進一步控制其施暴行為，陳男失控情緒才逐漸平復，經帶回派出所實施酒測，酒測值超標達公共危險程度，全案依觸犯公共危險、妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130820