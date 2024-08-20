追加起訴遭法官駁回 竹檢檢察官指審判品質草率

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹地檢檢察官洪期榮日前偵辦詐欺案追加起訴遭法官要求補正，洪期榮函文給新竹地院表示，法官誣指檢察官濫行追加起訴，反而法官企圖將補正資料複製於判決書，審判品質草率。

依據此函文內容可見，洪期榮收到補正的裁定後，在8月15日以決行發文給新竹地方法院。

函文指出，檢察官洪期榮偵辦詐欺案並要追加起訴被告人數，已將具體犯罪事實與證據載明於起訴書與追加起訴書中，新竹地方法院應儘速審判，並對詐欺集團成員予以重懲。

函文表示，檢察官依卷內調查所得證據資料，均有記載並非漫無邊際，也足以表明起訴及追加起訴的範圍，並未妨礙或剝奪被告等人防禦等情形，事實部分由法院調查證據進而認定。

函文說，這件起訴及追加的事實雖已釐清，但新竹地方法院此股法官的資歷尚淺、歷練不深，判決品質甚為粗糙，是眾所皆知事實，受理此件案件驚慌失措。

函文表示，若能力不足（指法官）應敏而好學、不恥下問，卻反而誣指檢察官濫行追加起訴，裁定要求檢察官補正具體犯罪事實、證據及指出證明方法，企圖將補正資料以複製貼上方式，撰寫在判決書理由上，審判品質草率至此，實難想像。

函文指出，檢察官以此公文於裁定期限內補正，而非「逾期未補正」，不論新竹地方法院對補正內容有何評價，仍不得違法裁定駁回起訴。

對此，新竹地檢署今天透過聲明表示，檢察官以公函回覆新竹地方法院113年度金訴字第521號裁定補正，地檢署就法院審理中個案認定的法律意見表示尊重，後續將依刑事訴訟法相關規定辦理。

新竹地方法院暫無回應。（編輯：李錫璋）1130820