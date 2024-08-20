綠議員指台1高架是海砂橋 養工處：勿混淆視聽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北20日電）台1線高架道路發生聯結車載運的鋼梁翻覆事故，砸破路面及護欄致土石掉落，市議員邱婷蔚質疑高架道路是海砂橋；新北市養工處指，去年9月檢測整體結構安全無虞，籲外界勿混淆視聽。

三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向重安街路段，今天清晨近6時發生聯結車載運鋼梁翻覆事故。不知何故造成車上載送的鋼梁翻覆路面，砸破高架道路路面及護欄，造成混凝土塊等掉落橋下，砸損下方2部停放車輛，所幸無人受傷。

根據警方調閱監視畫面，事故發生瞬間，大量石塊等物品砸向下方的機車停等區，塵土飛揚，場面頗令人驚恐，民進黨籍市議員邱婷蔚直呼真是好險。

她表示，平時就會到忠孝橋匝道來「站橋頭」，向過往人車打招呼，而平常6時左右，掉落石塊的路口就會停了許多機車，過往人車也很多，這次事故真的很幸運，當時沒有人車經過及停等紅燈。

由於邱婷蔚在臉書Facebook貼文稱「這路段本來就是危橋、海砂橋，現在經過這一撞，這安全評估岌岌可危了」，引發網友熱烈討論。

她向中央社記者表示，這段高架道路多年來就是危橋，只要民眾經過時，可發現下方多處都有補強過的痕跡，這次被鋼梁撞擊的點，正好是土石剝落補強區域，安全堪慮。

她表示，台1高架多年前曾全段做過氯離子檢測，各路段的數值不同，有的地方很高。有的地方低，數值高的地方，若在房屋就叫海砂屋，這是高架橋路面，她就簡稱為海砂橋。

她表示，過去都是以補強方式處理土石剝落、鋼筋裸露問題，但也有無法補強的地方，例如過圳街的橋面下方就不易修補，為防止石塊掉落，只能整個路段設網來接住落石，因此，不管是高架上面走的車和下面走的人車，都是安全堪慮，因此，不僅要進行全橋的結構檢測及對車輛採取限重措施，才能保障人車通行安全。

養工處對此強調，中山高架並非海砂橋，請外界切勿誤導，混淆視聽。

養工處長鄭立輝表示，中山高架是交通部公路局興建，橋齡大約40年，台北縣在民國100年升格時，公路局委託新北市政府辦理維護管理。目前是每2年進行定期檢測，最近一次是去年9月，檢測結果是整體的結構安全無虞。（編輯：方沛清）1130820