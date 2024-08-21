赴郵局欲匯頭期款投資海外房產 台中婦險遭詐財

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中李姓婦人日前加入投資群組，認識自稱擔任中間人的網友，對方聲稱可協助投資海外房產，李婦昨天到郵局要匯頭期款，行員發現有異通報警方到場，在員警勸說下成功阻詐，避免金錢損失。

台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所警員洪存億、李元顥，20日中午12時多，接獲轄內太平郵局行員通報稱，有1名婦人疑似遭假投資詐騙要匯款，請警方到場協助。

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警方到場後，60多歲李姓婦人向員警表示，她於數月前加入海外房屋投資群組，並在群組認識暱稱「芊芊」的網友，對方稱自己在海外旅居10多年，從事房地產投資擔任中間人，加上有認識建商、代銷業者等，可以介紹李婦投資獲利。

李婦得知可因此獲利，決定投入頭期款，當天便前往郵局欲匯款新台幣87萬元至對方特定帳戶。行員聽聞李婦的匯款目的，認為有異立即通報警方到場，經員警查看李婦手機訊息後，勸說對方為詐騙手法，並提供相關新聞報導及講解實際購屋手續等，才讓婦人放棄匯款，避免金錢損失。（編輯：黃世雅）1130821