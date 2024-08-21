桃園女老師與15歲男學生嚐禁果 遭判刑6月

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市某國中25歲甘姓女老師去年將15歲男學生帶回家發生性行為，因少年母親發現兒子身上有吻痕而東窗事發。桃園地方法院日前判處甘女有期徒刑6月、緩刑3年，可上訴。

桃園地方法院判決書指出，甘女曾在桃園市某國中擔任老師，去年5月間，3次與校內年僅15歲男學生在租屋處發生性行為，過程並未違反少年意願；全案因少年返家後被母親發現身上有大量吻痕曝光，少年母親因此到學校查訪並報警。

法官審理時認為，甘女在偵訊及庭訊時坦承犯行、呈交悔過書，可見確有悔意，考量無其他前科，雖願與少年母親調解，但因對方不願和解、未到庭而未能達成。

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桃園地院日前審結，依對於14歲以上未滿16歲男子為性交，共3罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月，緩刑3年，並應於判決確定翌日起6個月內向公庫支付新台幣10萬元，可上訴。

桃園市政府教育局指出，甘女所屬國中經性平會調查，認定甘女性侵害成立、終止聘約，且議決終身不得聘任為兼任、代課及代理教師；教育局已在去年10月30日核准解聘，並將甘女登入教育部不適任系統，終生不得聘用。（編輯：方沛清）1130821