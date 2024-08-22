男酒駕時速破百撞死停等紅燈騎士 橋院國審判7年5月

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（中央社記者張已亷高雄22日電）蔡姓男子去年8月酒駕行經高雄左營區一處交岔路口，以破百時速撞擊停等紅燈陳姓機車騎士及周姓乘客，造成陳男死亡，經橋院國民法庭審理，依不安全駕駛致死罪判7年5月。

台灣橋頭地方法院判決書指出，國民法官法庭審理認為蔡男無視血液中酒精濃度高達199MG/DL，貪圖方便、心存僥倖，酒駕期間8次車速破百，案發地限速50公里，蔡男時速超過100公里；蔡男事故後可自行下車，沒有關心傷者、協助救援，反而是關心車損狀況，悔意尚有不足。

國民法庭依相關證述，認為蔡男之前也有酒駕情況，只是沒有被查獲，且蔡男當天酒駕曾大喊「時常在喝酒開車」、「酒駕這麼猖狂的只有我一個啦」等，凸顯蔡男守法意識薄弱；此外，蔡男民國108年7月間購車後，共有58次交通違規，其中有多次重大交通違規。

國民法庭考量蔡男犯罪情狀事由、被害者及其家屬意見等綜合相關事證後，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處蔡男7年5月徒刑。全案可上訴。

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全案因由於26歲蔡男112年8月9日凌晨零時許到高雄市某釣蝦場唱歌並飲用烈酒，約2個多小時後開車上路，行經高雄左營區左營大路與店仔頂路交岔路口時，以時速102公里過彎失控偏移，撞擊騎機車停等紅燈55歲陳男與46歲周女。

事故造成陳男頭部損傷併蜘蛛網膜下出血、多處骨折、擦傷等傷害，送醫急救無效死亡；周女遭撞後骨盆形變、無法全負重，以及平時多需用輪椅、左髖部功能顯著減少、左下肢機能嚴重減損等重傷害。（編輯：陳仁華）1130822