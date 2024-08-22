台中某基金會小一先修班男童疑太慢遭掐脖 家長提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市某文教基金會舉辦的小一先修班，一名6歲男童疑因太慢進教室遭志工掐脖折手壓制，家長調閱監視器影像並報警提告；台中市府已派員了解，若有違規將依規辦理。

台中市一處財團法人文教基金會辦理的暑期小一先修班，傳出6歲男童疑遭不當對待；家長今天向媒體控訴，孩子疑因太慢進教室，竟遭機構內志工掐脖壓制，孩子返家後感覺不對勁，到校調閱監視器畫面，才讓事情曝光。

家長自監視器畫面中看到，孩子除遭掐脖外，手臂還被反折，最後被壓制在地；家長見狀心痛萬分，媽媽向媒體哭訴，詢問孩子後才知疑因太慢進教室就遭如此對待。家長帶著孩子就醫驗傷，頸部大動脈處有挫傷，日前已報警並提告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市家防中心表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不當對待，社工已訪視家長，後續也將訪視此單位相關人員釐清事情經過；若確認違反兒少法「對兒童及少年為不正當之行為」，依規定可處新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

教育局指出，初步檢視此基金會章呈，其設立宗旨為辦理非營利公益活動，因本案疑涉開課、招生、收費，教育局已派員至現場瞭解此活動型態及招生活動是否違反補習及進修教育法，倘有違規將依規裁處。（編輯：陳仁華）1130822