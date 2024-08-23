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男子毛巾沾乙醚摀妻臉並掐脖 嘉檢依殺人未遂起訴

2024/8/23 12:42
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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣劉姓男子與吳姓妻子感情不睦，被控7月間在房間以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻並掐脖子，劉母聽到異聲發現。劉男向到場員警自首被移送，嘉檢偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警表示，33歲劉男與妻子吳姓女子從高中時代交往，一直到結婚，目前育有1名1歲多的兒子，不過，2人近來因細故常爭吵，劉男因工作關係至台中租屋工作，吳女則回到娘家居住，小孩則由劉男父母照顧。假日時，劉男及吳女則會回到住家陪伴小孩。

嘉義地檢署起訴書指出，劉男被控於7月12日晚上，又與吳女發生爭吵後，吳女返回房間休息，直到隔天凌晨，劉男突然用沾濕乙醚毛巾摀住吳女口鼻，因吳女強力掙扎，則用手掐住其脖子，還將罐裝乙醚直接倒在吳女臉上。

此時，一時無法呼吸的吳女十分驚恐，極力掙脫並呼救，劉母聽到異聲察看，並制止兒子劉男繼續行凶，所幸吳女送醫急救後挽回生命；劉男並向到場處理的員警坦承犯行，警詢後，依殺人未遂罪嫌移送。

嘉檢表示，劉男坦承因懷疑妻子對感情不忠，準備殺害妻子後再自殺。警方也在劉男住家找到遺書。

嘉檢指出，乙醚能抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作進而導致死亡，且劉男還用力掐住妻子的脖子，顯然有殺人犯意。（編輯：李錫璋）1130823

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