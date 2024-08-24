本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台灣文博會台南登場 男子假車禍向遊客索賠被逮

2024/8/24 15:14（8/24 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
52歲李姓男子（右）23日晚間騎乘微型電動二輪車刻意製造假車禍，向被害車主索取金錢賠償，對方察覺有異報警處理，警方循線查出李男已是慣犯，24日以詐欺罪嫌送辦，並建請台南地檢署聲押。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月24日
52歲李姓男子（右）23日晚間騎乘微型電動二輪車刻意製造假車禍，向被害車主索取金錢賠償，對方察覺有異報警處理，警方循線查出李男已是慣犯，24日以詐欺罪嫌送辦，並建請台南地檢署聲押。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南24日電）台灣文博會在台南登場，李姓男子昨晚騎乘微型電動二輪車製造假車禍，再向台中遊客索取和解金，遊客給錢後驚覺有異報警，才查出李男是慣犯，警方今天訊後送辦，建請南檢聲押。

台南市警局第四分局今天告訴中央社記者，52歲李男昨晚9時許騎乘微型電動二輪車，在安平區民權路、華平路口以手碰觸1輛汽車後，自行倒地，製造車禍假象，再向車主索取醫藥費及和解金。

被害車主是台中遊客，面對李男索取新台幣2000元，因身上未帶太多現金，只給1000元；但車主給錢後驚覺有異報警，再取回和解金，阻止李男離開，待警方到場處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方調閱監視器及訪查目擊證人，確認李男製造假車禍。警方更查出，李男分別於民國102年及111年在安平區及中西區製造假車禍，當其他車輛準備轉彎或路邊停車時，李男就騎車鑽入視線死角，故意發生擦撞，再利用大眾花錢消災心態，索賠數千元。

警方認定李男是慣犯，以現行犯逮捕，今天以詐欺罪嫌送辦，且建請台南地檢署聲請羈押，以防有人受害。（編輯：謝雅竹）1130824

#台中市
#台南市警局第四分局
#台南市警察局第四分局
#台南地檢署
#車禍
#台南市
#台灣文博會
台灣文博會
台灣文博會在台南 黃偉哲、大久保麻梨子開箱文博會首移師台南 8/23起整座城市化身台灣歷史教室
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：