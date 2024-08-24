台灣文博會台南登場 男子假車禍向遊客索賠被逮

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台灣文博會在台南登場，李姓男子昨晚騎乘微型電動二輪車製造假車禍，再向台中遊客索取和解金，遊客給錢後驚覺有異報警，才查出李男是慣犯，警方今天訊後送辦，建請南檢聲押。

台南市警局第四分局今天告訴中央社記者，52歲李男昨晚9時許騎乘微型電動二輪車，在安平區民權路、華平路口以手碰觸1輛汽車後，自行倒地，製造車禍假象，再向車主索取醫藥費及和解金。

被害車主是台中遊客，面對李男索取新台幣2000元，因身上未帶太多現金，只給1000元；但車主給錢後驚覺有異報警，再取回和解金，阻止李男離開，待警方到場處理。

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警方調閱監視器及訪查目擊證人，確認李男製造假車禍。警方更查出，李男分別於民國102年及111年在安平區及中西區製造假車禍，當其他車輛準備轉彎或路邊停車時，李男就騎車鑽入視線死角，故意發生擦撞，再利用大眾花錢消災心態，索賠數千元。

警方認定李男是慣犯，以現行犯逮捕，今天以詐欺罪嫌送辦，且建請台南地檢署聲請羈押，以防有人受害。（編輯：謝雅竹）1130824