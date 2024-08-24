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台中宮廟主委疑財物糾紛遭開槍 涉案男落網法辦

2024/8/24 17:14（8/24 17:56 更新）
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台中市警察局第六分局24日中午獲報，指西屯區永福路上某宮廟有民眾遭槍擊，凶嫌犯案後逃逸，警方除立即派員到場拉起封鎖線調查，也組成專案小組，火速在案發後1小時內將涉案張姓男子查緝到案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
台中市警察局第六分局24日中午獲報，指西屯區永福路上某宮廟有民眾遭槍擊，凶嫌犯案後逃逸，警方除立即派員到場拉起封鎖線調查，也組成專案小組，火速在案發後1小時內將涉案張姓男子查緝到案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）張姓男子疑與台中1家宮廟主委郭姓男子有財務糾紛，張男今天中午到廟內，持槍對郭男開8槍後逃逸，幸郭男僅腿部中彈，送醫後無生命危險，警方循線將張男逮捕，詢問後將依法送辦。

台中市警察局第六分局今天表示，警方今天中午12時54分獲報，西屯區永福路上1處宮廟有民眾遭槍擊，凶嫌犯案後隨即逃逸，警方除立即派員到場，並組成專案小組追緝。

警方初步調查，涉嫌開槍的27歲張男與63歲郭男有財務糾紛，張男事發當時前往案發的宮廟向郭男開槍，並在犯案後騎車逃逸，警方到場發現郭男右腿有2處槍傷，幸送醫後無生命危險。

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警方於案發現場發現6個彈殼及2個子彈，並在案發後1小時內，在西屯區西屯路將張男查緝到案，查扣2把改造槍枝及子彈13顆。據了解，張男案發時共開8槍，其中2槍卡彈，郭男為事發宮廟的主委，張男稱對方積欠他新台幣近300萬元，才會開槍警告，事發原因警方還要再釐清。

警方全案詢問後，將張男依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130824

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