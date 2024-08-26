楠梓產業園區挖出彈藥殘體 軍方確認無安全疑慮

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄26日電）中油高雄煉油廠區將轉型楠梓產業園區，目前整地中。有人員今天在西區工地挖掘發現1顆重1000磅空用彈藥殘體，經軍方確認無安全疑慮，將送至左營彈藥庫待銷毀。

台積電未來將進駐楠梓產業園區設廠，相關工程進行中。高雄市警察局楠梓分局今天上午8時30分許獲報，有人員挖掘過程發現1顆彈藥，由警方轉報軍方協處。

陸軍第八軍團指揮部人員指出，未爆彈處理小組到場確認為早期1000磅空用炸彈殘體，因年代久遠、外表鏽蝕嚴重且非現役彈藥，無法確認彈藥型號。

軍方表示，彈藥沒有安全疑慮，將送至左營彈藥庫存放，待後續銷毀作業。

在台積電廠區代辦土污工程的高雄市政府工務局表示，已通知警方及軍方處理，目前已移除，移除後將持續施工，不影響工程進行。（編輯：蕭博文）1130826