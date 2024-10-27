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機車騎士桃園恍神誤闖國道撞護欄 警察依法開罰

2024/10/27 13:04（10/27 13:36 更新）
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一名男子27日騎乘機車疑因導航路況不熟，誤闖國道後自撞內側護欄肇事，國道公路警察局員警到場後發現男子手臂擦挫傷，但不願就醫檢查，機車駕駛調查後無飲酒情形。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年10月27日
一名男子27日騎乘機車疑因導航路況不熟，誤闖國道後自撞內側護欄肇事，國道公路警察局員警到場後發現男子手臂擦挫傷，但不願就醫檢查，機車駕駛調查後無飲酒情形。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年10月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）一名機車駕駛今天上午疑因精神恍惚，且對導航路況不熟，誤闖國道後自撞內側護欄，警方獲報到場發現男子手臂擦挫傷但不願就醫檢查，經檢測無酒駕情事，警方也依規定開出罰單。

國道公路警察局第六公路警察大隊說明表示，上午10時39分於國道2號西向14公里南桃園路段，38歲蕭男騎乘機車疑因導航路況不熟，誤闖國道後自撞內側護欄肇事，警方到場後發現男子手臂擦挫傷，但不願就醫檢查，機車駕駛調查後無飲酒情形，事故於11時32分排除。

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根據警方初步了解，這名駕駛疑因精神恍惚誤上國道，詳細肇事原因有待進一步釐清，而警方也依道路交通管理處罰條例規定開出罰單，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰，至於實際處罰金額將由監理單位裁決。

國道警方呼籲機車駕駛人，使用導航應注意設定為機車模式，並應依標誌標線指示行駛，機車騎士若不慎誤上國道，應立即停靠路肩後，人員至護欄外等安全處所撥打110報案，或經由1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。（編輯：張銘坤）1131027

#國道2號
#國道公路警察局第六公路警察大隊
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