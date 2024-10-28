本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 社會

普洱茶假投資詐財 刑事局破獲詐騙洗錢集團逮16人

2024/10/28 12:54（10/28 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陳姓男子組成詐騙洗錢集團與中國地區詐騙機房合作，在網路廣告以投資普洱茶誘騙被害人投資詐財，刑事局逮捕陳男等16人，並查扣人頭戶等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年10月28日
陳姓男子組成詐騙洗錢集團與中國地區詐騙機房合作，在網路廣告以投資普洱茶誘騙被害人投資詐財，刑事局逮捕陳男等16人，並查扣人頭戶等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中28日電）陳姓男子組成詐騙洗錢集團招募人頭帳戶及取款車手，與中國地區詐騙機房合作，在網路廣告以投資普洱茶誘騙被害人投資詐財，刑事局循線逮捕陳男等16人，詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局中打第5隊民國112年間接獲情資指出，43歲陳男組成的洗錢集團，在網路招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢，溯源追查發現涉案的集團於網路上標榜「不控車（控制行動）」方式招募人頭，約定收購價格後，帶同人頭至銀行開戶及設定網銀約定轉帳功能。

警方查出，陳男在取得人頭戶後，與中國地區的詐騙機房合作，於臉書（Facebook）等社群媒體刊登投資普洱茶廣告，以保證獲利、穩賺不賠等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資。

陳男接著利用網銀約定轉帳，迅速層轉大額贓款洗錢，或指揮旗下幹部招募面交車手向被害人收取詐騙款項，經清查被害人達44人，詐騙金額逾新台幣514萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全案經刑事局中打與台中市警局刑事警察大隊、台北市警局信義分局等單位共組專案小組，陸續於112年12月至113年4月間，發動多波搜索查緝行動，陸續在台中市逮捕洗錢集團主嫌陳男及旗下車手等16人到案，查扣現金10萬8000元、工作手機及電腦硬碟等證物。

警方全案詢問後，將陳男等16人依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中陳男經台中地方法院裁定羈押禁見外，陳男名下市值900萬元的房產土地並獲法院裁定扣押，以保全犯罪所得沒收、追徵及追繳。（編輯：陳清芳）1131028

#中國
#刑事局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：