普洱茶假投資詐財 刑事局破獲詐騙洗錢集團逮16人

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（中央社記者蘇木春台中28日電）陳姓男子組成詐騙洗錢集團招募人頭帳戶及取款車手，與中國地區詐騙機房合作，在網路廣告以投資普洱茶誘騙被害人投資詐財，刑事局循線逮捕陳男等16人，詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局中打第5隊民國112年間接獲情資指出，43歲陳男組成的洗錢集團，在網路招募人頭申辦帳戶供詐欺洗錢，溯源追查發現涉案的集團於網路上標榜「不控車（控制行動）」方式招募人頭，約定收購價格後，帶同人頭至銀行開戶及設定網銀約定轉帳功能。

警方查出，陳男在取得人頭戶後，與中國地區的詐騙機房合作，於臉書（Facebook）等社群媒體刊登投資普洱茶廣告，以保證獲利、穩賺不賠等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資。

陳男接著利用網銀約定轉帳，迅速層轉大額贓款洗錢，或指揮旗下幹部招募面交車手向被害人收取詐騙款項，經清查被害人達44人，詐騙金額逾新台幣514萬元。

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全案經刑事局中打與台中市警局刑事警察大隊、台北市警局信義分局等單位共組專案小組，陸續於112年12月至113年4月間，發動多波搜索查緝行動，陸續在台中市逮捕洗錢集團主嫌陳男及旗下車手等16人到案，查扣現金10萬8000元、工作手機及電腦硬碟等證物。

警方全案詢問後，將陳男等16人依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，其中陳男經台中地方法院裁定羈押禁見外，陳男名下市值900萬元的房產土地並獲法院裁定扣押，以保全犯罪所得沒收、追徵及追繳。（編輯：陳清芳）1131028