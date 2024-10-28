帶2女兒到碧潭尋短婦人獨活 北檢依殺人罪起訴

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（中央社記者林長順台北28日電）新北市34歲中國籍配偶簡姓女子疑似跟丈夫及公婆口角，今年7月間帶著2名女兒到新店碧潭跳水，女兒均溺水身亡，台北地檢署今天依殺人等罪起訴簡女，並移送台北地方法院國民法庭審理。

檢警調查，簡女與丈夫結婚11年，去年才返回台灣與公婆同住，疑因與丈夫及公婆發生爭執，7月2日上午8時許帶著2名女兒從中和區住處附近搭乘計程車前往新店區碧潭風景區，並於當天上午10時多投水輕生。

檢警查出，簡女獨自游上岸之後就在風景區徘徊，簡女的丈夫7月2日晚間到中和分局南勢派出所，通報簡女及2名女兒失蹤，請警方協尋。簡女於7月3日下午接近4時許再次跳水輕生後又自行游上岸，當天晚間9時許到附近派出所報案。

台北地檢署今天偵查終結，依刑法成年人故意對兒童犯殺人罪嫌、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪起訴簡女，並移送台北地方法院國民法庭審理。（編輯：張銘坤）1131028

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