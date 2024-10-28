貨車疑機械手臂未收妥 撞斷蘭陽大橋下限高門架

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）石姓男子今天駕駛大貨車行經宜蘭市蘭陽大橋下涵洞附近時，疑車斗上機械手臂未收妥，撞擊限高3.5公尺鋼製限高門架導致門架斷裂，警方封閉通行，直到下午3時20分排除後開放。

警方調查，33歲石男上午8時許駕駛大貨車沿南津路往員山方向行駛，疑車斗上機械手臂未收妥，行經南津路蘭陽大橋下涵洞前方時，撞擊限高門架，導致門架斷裂。

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員警獲報到場，為避免危害擴大，立刻封閉兩端道路，經對33歲石男實施酒精測試，酒測值為每公升0.02毫克，未超過法定標準，警方隨後將石男帶回派出所製作筆錄，並依違反道路交通管理處罰條例，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落開罰，依法可處新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。

至於受損限高門架，經交通部公路局東區養護工程分局頭城工務段派員切割成數小段，暫置在附近安全地點，現場於下午3時20分開放通行。東區養護工程分局表示，將依行政程序要求石男把撞斷的限高門架復原，估計費用介於25萬元至30萬元間。（編輯：方沛清）1131028