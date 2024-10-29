假律師涉承攬訴訟業務 不法獲利百萬遭訴

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）無律師資格的林姓女子涉嫌欺騙民眾委任她撰寫訴訟書狀，不法獲利約200萬餘元，台北地檢署今天偵查終結，依違反律師法及刑法詐欺取財罪起訴林女，並請法院沒收其不法所得。

檢調獲報，林女自稱擔任立法委員辦公室法律顧問、民間法律團體秘書長及多家企業法律顧問等身分；有多名被害人指控林女是假律師，替當事人寫狀，導致官司敗訴，今年6月間，檢調針對林女發動搜索約談，訊後諭令林女交保。

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台北地檢署起訴指出，林女於民國92年間自網路下載律師證書，再以編輯軟體把證書竄改為自己名字的證書；林女在108年間透過立委助理等管道來接受民眾委任，協助撰寫訴訟書狀，過程中還以法院擔保金為由向當事人多次詐財。

檢察官認定，林女替近10起案件寫狀，從中詐取新台幣200萬餘元，違反律師法的無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件等規定，及刑法詐欺取財等罪，今天起訴，並請法院沒收其不法所得。（編輯：張銘坤）1131029