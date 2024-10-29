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中國貨輪遇惡劣海象棄船待援 海巡救17人至基隆港

2024/10/29 22:32
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（中央社記者高華謙新北29日電）海巡署第二巡防區今天上午發現1艘中國籍貨輪因負載過重，在野柳岬附近滯留；由於入夜後颱風風雨增強，船長決定棄船，海巡派遣巡防艇將船上17名中國船員全數載至基隆港。

海巡署第二巡防區指揮部上午11時許監控海面動態時，發現中國籍「鈺洲啟航」貨輪在野柳岬北北西2.4浬，樣態異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心了解後，是因「鈺洲啟航」貨輪負載3座橋式起重機導致過重，加上受颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估，「鈺洲啟航」貨輪隨後於野柳岬外0.6浬下錨，等船務代理公司安排拖船救助，海巡署同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場進行安全戒護。

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不過因入夜後風雨逐漸增強，經「鈺洲啟航」貨輪船長評估後決定棄船，艦隊分署第一海巡隊立即派遣巡防艇緊急出港救援船上17名中國籍人員，並於晚間9時41分將船員全數救援至巡防艇，將接駁至基隆港。

海巡署表示，堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，可撥打118服務專線，海巡署將於第一時間馳赴現場救援。（編輯：管中維）1131029

#海巡
#基隆港
#康芮
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