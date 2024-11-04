男越級騎重機台3線苗栗段過彎自摔 撞4車將挨罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）林姓男子騎大型重機行經苗栗台3線獅潭路段，疑過彎不慎連人帶車滑行撞倒停在路旁的4部重型機車，林男幸無大礙，但被查出僅有普通重機駕照，因越級駕駛警方將依法告發。

苗栗縣警察局大湖分局今天指出，汶水派出所於3日接獲通報，台3線125.5公里處、獅潭鄉路段發生大型重機車禍事故。獲報後隨即派員前往查看，發現來自新竹的林男（25歲）騎乘重機沿台3線南往北內側車道行駛，行經彎道處，疑似過彎失控自摔。

事發時林男連同重機滑行約20餘公尺，如打保齡球般波及撞擊停放於路旁的4輛大型重機，導致現場車輛多處受損，所幸林男因身上穿有保護裝備、配戴安全帽，並未受傷，路旁人員見狀也急忙閃躲，逃過一劫。

警方針對林男進行酒測，確定無飲酒情形。但經調查，林男只有普通重機駕照，並無大型重機駕照，屬於越級駕駛，依道路交通管理處罰條例第22條第2項規定處新台幣6000元罰鍰，並禁止其駕駛。

附近居民指出，當時有2個重機車隊經過此路段，第1個車隊疑似先發生小事故，因此把車輛停放在路旁，不料，第2個車隊有騎士過彎時，可能分心摔車，接連撞倒先前車隊的4輛重機，總共5輛重機全都倒在水溝旁。

民眾表示，這次發生事故的彎道，每年至少發生6、7件車禍，「只要週末假日聽到救護車的聲音，大概都猜得到又是重機車禍」。（編輯：戴光育）1131104