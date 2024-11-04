虐打餵毒同居人3歲女兒致死 男子判17年10月定讞

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（中央社記者林長順台北4日電）陳姓男子多次毆打女友的3歲女兒，甚至餵毒導致女童死亡，之後運到南投埋屍。更三審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處陳男17年10月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳男自民國109年1月起與彭姓女子交往，與彭女的3歲女兒有獨處機會，進而多次在南投縣南投市住處，徒手或持木板或鐵尺等物毆打女童，造成女童頭部、前額、四肢及全身多處紅腫。

此外，陳男有長期施用毒品甲基安非他命及俗稱FM2的氟硝西泮習慣，於109年5月至6月間在住處點火燒烤吸食甲基安非他命，女童因此被迫吸食，他甚至多次餵食女童FM2。

判決指出，109年6月7日晚間，女童因體內血液中累積FM2濃度過高，造成抑制呼吸功能而窒息死亡；陳男見狀即將遺體以棉被包裹後裝入塑膠袋，藏在南投縣名間鄉的老家衣櫃。同年月19日，陳男與彭女將遺體掩埋在老家旁樹下。檢警循線挖出女童遺體，南投地檢署依殺人等罪嫌將陳男起訴。

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陳姓男子犯遺棄屍體罪部分，已被判處有期徒刑1年10月確定；檢察官起訴殺人等部分，一審南投地方法院認定陳男故意對兒童犯殺人罪，處無期徒刑。

案經最高法院第3次發回更審，台灣高等法院台中分院審理後，認為難以認定陳男有殺人動機，改以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪論處，判處陳男有期徒刑17年10月，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：蕭博文）1131104