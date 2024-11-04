嘉義分署雙11法拍 職棒職籃絕版明星球員卡受矚目

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（中央社記者姜宜菁嘉義市4日電）行政執行署嘉義分署表示，雲林縣李姓男子因無力繳納地價稅，將職棒職籃絕版明星球員卡法拍，包括1992年王貞治訪台親筆簽名卡及海報，由於是2拍將低於市價法拍。

嘉義分署落實行政院「五打七安」 政策，強力執行各類相關案件，將於11日上午11時，在分署拍賣室舉行有關執行案件拍賣會，當日拍賣物件除了雲嘉地區不動產及車輛等動產，其中典藏的運動明星球員卡備受矚目。

嘉義分署指出，拍賣的明星球員卡是雲林縣崙背鄉李姓男子，他因無力繳納共有土地欠繳的新台幣21萬餘元地價稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。

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嘉義分署說，李男所典藏的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡，同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報，職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。

嘉義分署表示，李男所典藏的物件是在交易市場上稀有的球員卡，皆深具收藏價值，由於此次是第2次拍賣，將低於市場交易行情的底價即可買到，歡迎各地民眾前來應買。（編輯：郭諭儒）1131104