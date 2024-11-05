北市消黃宏聖戮力人道救援 榮獲行政院模範公務人員

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市消防局今天表示，轄下八德分隊小隊長黃宏聖從事消防工作逾26年，曾參與國內、外地震救援任務，其義不容辭，身懷人道救援精神，榮獲行政院模範公務人員殊榮。

消防局今天發布新聞稿表示，黃宏聖榮獲113年度行政院模範公務人員，其從台北市政府眾多優秀公務人員中獲得選拔後，因傑出表現獲得象徵公務員的最高榮譽，也充分肯定基層消防人員的努力與貢獻。

黃宏聖自民國87年從事消防工作迄今已超過26年，消防局說，他曾參與過921大地震、桃芝颱風、復興航空空難、汶川大地震等重大災害搶救工作，以及112年土耳其規模7.8強震，每次參與這些國內外災害都義不容辭，且身懷人道救援精神。

消防局指出，土耳其震災救援時，台北市國際搜救隊第一時間連夜搭機前往土國執行跨國援助，黃宏聖與所有搜救人員在餘震中深入斷垣殘壁，冒著生命危險搶救人命，憑藉強健的心理素質、純熟的救護技術，成功救出2名受困者，並協助救出1名受困民眾。

黃宏聖表示，土國救援過程讓他記憶猶新，災區內部空間狹小到只能容納1人，大幅增添救援難度，在這樣的生死關頭，保持沉著冷靜，才能瞬間做出最正確的判斷。

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他認為，救援結束後受到當地民眾夾道鼓掌時，那一刻是公務生涯中感到最值得驕傲的事；而同理心是自我堅持到現在最重要的信念。

消防局長莫懷祖也說，黃宏聖堅毅、冷靜，展現消防人員不畏艱難、戮力以赴的救援精神，足堪消防人員的表率，同時勉勵未來新進消防人員全力以赴完成各項交付任務，在每次救災救護勤務中，妥善運用自己所學的專長技能，努力做到最好。（編輯：李淑華）1131105