北市警公布10月打詐儀錶板 假投資案類財損占近7成

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）為積極打詐、阻詐，台北市警察局今天公布10月「打詐儀錶板」數據，共計受理1986案、總財損達新台幣21.9億餘元，以網路購物詐騙手法居冠，且假投資詐騙財損就達15億元。

市警局今天在刑事警察大隊舉行「打詐儀錶板『假投資』財損占69% 北市警提醒慎防投資陷阱」記者會。

李西河表示，為積極打擊詐騙，警政署自今年8月30日起啟用「打詐儀錶板」，依據165反詐騙中心資料庫，即時呈現受理詐騙案件狀況，讓各界都可在第一時間瞭解詐騙案件發生數據、案件類型及財損金額。

他指出，市警察局分析「打詐儀錶板」10月份受理案件，發現台北市以假投資詐騙案件財損金額占比最高，案件數占20%，但財損金額占比高達69%，超過15億元。

李西河說，詐騙集團經常透過養、套、殺的手段，讓被害人失去戒心且持續匯款，因此警方積極攜手金融業者戮力阻攔遭詐金額，統計今年前10個月攔阻金額達18億餘元，為六都最高。並持續精進相關作法。

市刑大大隊長盧俊宏說明，台北市10月分高發詐欺案類，共計受理1986案，前5種案類分別為「網路購物詐騙、假投資詐騙、假買家騙賣家、其他（消費糾紛）等、假交友投資詐財」，佔整體67.07%，總財損達21.9億餘元。

盧俊宏指出，10月受理詐騙案件增加前3名為中正第一分局、文山第二分局和士林分局；財損數增加前3名單位則為大同分局、南港分局和文山二分局。為降低詐騙案發生，市警局將製作上千面打詐儀表板文宣提供金融機構置放，呼籲民眾提高警覺。

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詐騙被害人陳姓女子今天也在記者會現身說法，她說，因為先生加入Line投資群組後，誤信其投資虛擬貨幣獲利成本高，夫妻兩人便投入資金，並信以為真面交給歹徒所扮演的幣商，期間還有正牌員警致電告知受騙，但她當時還不覺受騙，直到警覺心高的親人發現後並積極勸說，才確認受騙和報案。

市警局表示，有鑒於這類詐騙案件危害市民財產甚鉅，已和金融機構建立聯繫管道，加強第一線臨櫃攔阻，並持續透過實體、媒體及網路等途徑，落實分齡、分眾識詐宣導，也希望透過推動閱讀「打詐儀錶板」中提供的真實案件，提高市民對詐欺案件資訊的判讀能力。（編輯：張銘坤）1131107