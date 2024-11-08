藉國際郵包輸入近5公斤毒品海洛因 2嫌遭起訴

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（中央社記者張已亷高雄8日電）泰國籍瓦姓主嫌8月間自寮國寄出夾藏毒品海洛因包裹，委託在台非法打工塞姓泰國籍男子接收，包裹遭海關查獲，2人先後在嘉義縣遭逮，瓦女及塞男被依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。

刑事警察大隊偵查第八隊第三隊人員指出，刑事警察局日前接獲關務署（台北關）通報，查出1件自寮國以「頭飾」名義寄出夾藏第一級毒品海洛因（毛重2.595公斤）貨物，後續再清查出以相同名義卻夾藏毛重2.32公斤海洛因包裹。

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警方調查發現，包裹收件人皆為在嘉義縣地區非法打工的22歲塞男，後續報請嘉義地方檢察署檢察官指揮組成專案小組深入追查，日前將塞男逮捕到案後，循線再逮以觀光名義入台、實則準備去找塞男拿取毒品包裹的36歲瓦女，並在瓦女身上查獲2包夾鏈袋、1把美工刀及電子磅秤等物證。

警方指出，這次查扣近5公斤、市值約新台幣2000萬元海洛因，案經嘉義地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴瓦女及塞男，將持續追查毒品來源、強化杜絕不法分子利用國際郵包將毒品自境外輸入。（編輯：謝雅竹）1131108