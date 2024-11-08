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盜伐紅檜分2地藏放 警拓模比對確認逮2嫌送辦

2024/11/8 17:39（11/8 18:16 更新）
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魏姓男子在宜蘭縣大同鄉盜伐紅檜，為規避森林法重罪，分割後將其中一截載至蘭陽溪床藏放，再雇用李姓男子載運；李男遭警方查獲後，經追查再發現另一截紅檜，拓模比對確認是同一棵樹並查到相關跡證，隨即通知魏姓主嫌到案，詢後將2人送辦。（保七總隊第四大隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月8日
魏姓男子在宜蘭縣大同鄉盜伐紅檜，為規避森林法重罪，分割後將其中一截載至蘭陽溪床藏放，再雇用李姓男子載運；李男遭警方查獲後，經追查再發現另一截紅檜，拓模比對確認是同一棵樹並查到相關跡證，隨即通知魏姓主嫌到案，詢後將2人送辦。（保七總隊第四大隊提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月8日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）李男涉嫌在蘭陽溪床載運紅檜遭查獲，警方根據樹木切面，懷疑遭人違法鋸切，經持續追查，發現另一截紅檜，以棉紙拓模比對，確認是同一棵樹木，並通知主嫌魏男到案，詢後將2人送辦。

保七總隊第四大隊1月間在宜蘭縣大同鄉蘭陽溪床，查獲李男違法載運放在溪床的台灣一級貴重木紅檜，李男供稱是受僱前往溪床載運，且辯稱是漂流木，但警方從樹木切面等，懷疑有人盜伐林班地紅檜。

經警方持續追查，在林班地內發現另一截遭鋸切的紅檜，以棉紙拓模比對大小、直徑、切割痕與木紋，確認是同一棵樹木，警方並在附近找到1瓶喝過的飲料瓶，採集DNA比對後，鎖定魏姓男子涉有重嫌。

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警方通知魏男到案說明，查出魏男先在宜蘭縣大同鄉太平事業區林班地內鎖定欲盜伐的紅檜，以氣動鍊鋸切割後，為規避森林法重罪，將其中一截盜伐紅檜，載至非屬林班地的蘭陽溪床藏放，再以新台幣5000元代價，僱用李男前往載運。

警方表示，遭盜伐的紅檜重量達2169公斤，價值新台幣36萬1587元，今天將魏男和李男，依違反森林法罪嫌，函送宜蘭地檢署偵辦，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1131108

#宜蘭地檢署
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