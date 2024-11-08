竹市警涉濫用警政系統查個資 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹地檢署今天指出，新竹市警察局陳姓員警涉嫌濫用警政系統查詢他人個資，新竹地方法院今天依違反個資法及公務員洩露機密等罪，裁定陳男羈押禁見。

1名知情人士指出，調查局人員發現陳男帳戶內有不明來源資金進出，遠超薪資所得，疑似包庇毒犯、收受賄賂，另也發現陳男疑濫用警政公務資訊系統，在非公務情況下，查詢特定人士的個資。

知情人士說，陳男接受偵訊時否認受賄，供稱帳戶內資金是投資所得，檢警仍持續深入調查中。

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新竹地檢署今天發布新聞稿指出，陳男涉嫌違反個人資料保護法、公務員洩漏國防以外機密罪等，檢察官上月偵訊時認為其罪嫌重大且有串證之虞，當庭逮捕，向新竹地方法院聲請羈押禁見，法官裁定交保新台幣20萬元並限制住居。

檢察官提起抗告，高等法院撤銷原裁定並發回新竹地院更裁，新竹地院法官改裁定交保30萬元，檢察官再提抗告，高等法院再撤銷發回，新竹地院法官今天傍晚裁定陳男羈押禁見。（編輯：張銘坤）1131108