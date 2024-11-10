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涉性騷擾女中士被建議記過 士官長興訟遭駁

2024/11/10 12:12
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（中央社記者林長順台北10日電）空軍司令部1名女士官指控陳姓士官長在公眾場合稱她「親愛的」，還藉機環抱腰部等，空軍司令部申復會認定陳男性騷擾，建議記過1次。陳男不服提起行政訴訟，法院裁定駁回。

女士官於去年7月間申訴指出，陳男於公眾場合向同仁表示，「女士官是我的人，其他人不可以欺負她，只有我可以」等語，並稱呼她為「親愛的」，使她覺得很噁心、不自在；陳男時常於辦公室內逕行換裝，並對她說「我要換褲子囉，不要轉過來」等語，使她感到不尊重，女性同仁且不知所措。

另外，女士官於去年3月間執行飛機試車前進氣道檢查，完成檢查爬出進氣道時，因踩不到地板，陳男趁人不及而以單手環抱腰部的方式將她抱下進氣道；女士官去年5月間在女性休息室穿著短褲運動，陳男經過門外看到後，跟她說：「怎麼有象腿在晃」等語。

女士官提起申訴後，所屬聯隊組成性騷擾申訴會調查、審議，決議陳男性騷擾成立，陳男不服，提出申復，空軍司令部組成性騷擾申復會，仍決議陳男性騷擾成立，建議核予記過1次處分，陳男訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

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陳男主張，他並無性騷擾行為，女士官遲至退伍前夕因不服工廠要求提升本質學識，憤而對他挾怨報復，並聯合其他士官長對他進行汙衊。實際上他為避免女士官在單位中遭同事霸凌、孤立，才會給予關心和協助，並非騷擾女士官。

台北高等行政法院認為，空軍司令部申復會對於性騷擾成立與否的決議，只是給行政機構懲處的建議，並非行政處分，陳男對於非屬行政處分的申復決議提起行政訴訟，不符合要件，裁定駁回，可抗告。（編輯：方沛清）1131110

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