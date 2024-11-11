涉詐檢舉失聯移工獎勵金 宜縣專勤隊分隊長收押

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（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）宜蘭地檢署偵辦移民署宜蘭縣專勤隊涉偽造民眾檢舉失聯移工，協助人頭詐領獎勵金案，日前傳喚5名被告，經複訊後，向法院聲押鐘姓分隊長及專勤隊通譯潘姓女子的丈夫陳姓男子獲准。

勞動部為鼓勵民眾檢舉違反就業服務法的雇主、仲介及行蹤不明移工，若因檢舉查獲失聯移工，最少可獲得新台幣5000元獎勵金。宜蘭地檢署接獲檢舉，宜蘭縣專勤隊涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，再由人頭詐領獎勵金，詐領金額約新台幣數萬元。

檢調8日發動搜索，並傳喚宜蘭縣專勤隊鐘姓分隊長、吳姓科員、許姓科員、通譯潘女及潘女的丈夫陳男5名被告。據了解，鐘姓分隊長否認詐領獎勵金，辯稱並未下任何指示，一切都依法處理，而涉嫌作為檢舉人頭的潘女及陳男都辯稱確實曾提出檢舉失聯移工。

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經檢察官複訊後，諭令吳姓科員10萬元交保，其他4人依違反貪污治罪條例，有勾串共犯和證人之虞等，向宜蘭地方法院聲請羈押禁見。法院9日召開羈押庭，當天下午3時許裁定鐘姓分隊長及陳男羈押禁見，許姓科員、潘女分別以10萬元及3萬5000元交保。

移民署今天發布新聞稿表示，全力配合檢察官調查釐清，並就涉案羈押人員予以停職處分，後續將視審理情形，追究相關人員行政違失責任，絕不寬貸。（編輯：戴光育）1131111