高鐵男客涉毆人持刀刺餐桌逃逸 警方南投逮人偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）高鐵昨天發生男乘客毆打女乘客事件，還憤而持刀刺餐桌後從台北站逃逸，沿途還變裝製造斷點，鐵路警察局透過監視器影像積極追查，已於今天下午在南投將男子拘提到案偵辦。

警政署鐵路警察局今天說明，被害女乘客於昨天上午10時55分在高鐵苗栗站搭乘814次列車，進入車廂時發現有名男乘客盤坐在車廂出入口，她因動線受影響便自行跨越，當下男子口頭表示不滿，被害女乘客隨後便進入第10車廂入座，並未通報相關人員。男子事後毆打女乘客。

當列車駛至板橋站後再啟動之際，男子又上前找被害女乘客理論，熱心民眾見男子情緒激動，還協助勸離至其他位置坐下，不料男子竟憤從後背包內取出1把長刀，隨即大力刺入餐桌，幸未造成其他旅客傷亡。

案發後，有民眾於昨天中午11時36分按下旅客緊急對講機，列車長與服勤員接獲通報後於1分鐘內趕至現場，同時通報高鐵行控中心請求鐵警到場協助。

鐵路警察局台北分駐所於昨天中午11時39分接獲高鐵台北站副站長通報後，立即派員於中午11時39分趕赴高鐵地下1樓中迴廊進站，但男嫌在高鐵列車抵達台北站後，隨即從第10車廂後車門下車逃逸。

案發後，鐵警積極調閱監視器影像追查，迅速掌握犯嫌為年約40至50歲男子，逃逸後還變裝和不斷製造斷點，以躲避警方追緝。

經專案小組積極追查，已於今天下午4時在南投將男嫌拘提到案，將帶回偵訊以釐清相關案情，全案將朝違反刑法恐嚇公眾罪偵辦。（編輯：李錫璋）1131117