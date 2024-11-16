男子坐高鐵車廂地板與乘客爆衝突 打人持刀刺餐桌台北站逃逸

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（中央社記者劉建邦台北16日電）鐵路警察局今天表示，高鐵814車次經苗栗站時，有女乘客發現1名男子盤坐在車廂出入口處，影響動線雙方釀口角，男子事後毆打女乘客，並持刀刺向餐桌後從台北站逃逸。

鐵路警察局台北分局指出，上午11時43分接獲高鐵通報，高鐵814次停靠苗栗站時，在第10車廂內有旅客發生口角糾紛並有亮刀，列車停靠台北站時，派員警上車查處。

警方查出，劉姓女乘客搭高鐵並在列車停靠苗栗站期間，因車廂出入口有1名男子盤坐在地板阻礙動線，雙方爆口角，隨後劉女跨過男子進入第10車廂內，男子卻走向劉女咆哮及揮拳攻擊，導致劉女右臉頰紅腫。

警方表示，高鐵列車經板橋至台北區間，這名男子又上前找劉女理論，期間因情緒激動，被其他熱心民眾協助勸離至其他位置坐下，但男子事後憤而把後背包甩至置物架上及地板，從背包內取出1把長約30公分匕首，大力往餐桌椅刺入，未造成其他旅客傷亡。

男子趁高鐵列車停靠台北站時棄械逃逸，鐵路警察局台北分局已派員到案發車廂勘查採證完畢並扣押匕首，將送往台北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍砲彈藥管制條例。

此外，警方正積極調閱附近監視器畫面，釐清持刀男子逃逸動線及身分，不排除依違反刑法恐嚇公眾罪偵辦。（編輯：方沛清）1131116