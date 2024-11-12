北市表揚壓制捷運持刀女4勇者 薛先得：本於職責

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市府今天表揚在捷運新埔站持刀攻擊事件中制伏嫌犯的民眾，其中奪刀勇警薛先得表示，他是本於警察職責，「那個情況任何警察都會選擇保護市民」，並呼籲民眾提升自衛能力。

1名女子日前在台北捷運板南線列車抵達新埔站時，在車廂內持美工刀攻擊一名17歲男學生。目擊網友說，當下很多人在車廂奔跑、摔倒，尖叫聲與哭聲不斷，最後有4名男子英勇壓制嫌犯，直到警方抵達。

台北市政府市政會議今天表揚這4人，其中1人低調不曝光不出席，其他3人分別為薛先得、李主強、簡瀛祥。台北市長蔣萬安會前先與他們寒暄後，會中頒發榮譽獎章、感謝狀與免費搭乘捷運獎勵並大合照。

蔣萬安致詞時指出，板南線發生暴力攻擊事件，一名學生臉部被割傷，有幾名見義勇為的民眾英勇奪刀、壓制嫌犯，阻止傷害擴大，是守護市民安全的英雄；其中台北市警察局防治科警務正薛先得是警察楷模，北市授予薛先得延平榮譽獎章。

薛先得會後接受媒體聯訪時表示，感謝市府表揚，這是警民合作的最高肯定，「一日警察、終身警察，我雖然不認識你，但永遠守護你」，希望民眾給警察更多鼓勵與支持。

他說，當天他下班搭捷運回家，看到民眾驚慌逃竄，本於職責詢問發生什麼事，得知有持刀傷人事件立刻前往現場並奪刀壓制嫌犯。

薛先得呼籲因為他是警察、受過專業訓練，若一般民眾遇到緊急狀況，可利用包包、雨傘、行李箱等物品抵擋，也勿驚慌，避免造成踩踏事件。

媒體追問，家人是否擔心。對此，薛先得說，大女兒先看到新聞並傳到家庭群組，二女兒得知後問他這麼危險為何不回家而去現場，他認為「不論是我還是任何警察，那個狀況都會義無反顧去保護車廂內市民」。

薛先得表示，受傷學生第一時間就把嫌犯的持刀手架住、避免再受傷害，這是保護自己的最佳防禦，呼籲民眾提升自我防衛能力。（編輯：戴光育）1131112