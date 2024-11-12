北捷傷人案4奪刀英雄 侯友宜：將頒發獎金表揚

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜今天針對台北捷運板南線新埔站8日傷人案表示，將公開表揚當時4名協助壓制犯嫌的平民英雄，除免費搭乘捷運外，也會依民眾協助辦案破案獎金標準，頒發獎金表揚。

捷運板南線8日發生女子以美工刀攻擊學生的傷人案件，當時有4名協助制伏犯嫌的平民英雄，這4人分別是台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥，中醫師李主強，以及從事金融業的黎姓男子。

台北市長蔣萬安今天上午對這4人的見義勇為義舉進行公開表揚。侯友宜今天接受媒體聯訪時指出，為鼓勵學習這樣的典範，將在新北市政會議時公開表揚。

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侯友宜表示，見義勇為的民眾配合警方逮捕嫌犯後就默默地離去，但好事就應該好好地給予表揚，因為很多案件發生時需要仰賴民眾在第一個時間的協助，才可以即時遏止更大的傷害發生。

他指出，將代表新北市民謝謝這4人的英勇行為，同時也會按照民眾協助辦案的破案獎金標準給予獎金表揚，新北捷運公司也會比照台北捷運公司，提供終身免費搭乘捷運等優惠。（編輯：戴光育）1131112