金門雜草火災強風助燃 消防及時撲滅防延燒

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（中央社記者吳玟嶸金門縣18日電）金門金寧鄉林湖路旁產業道路今天發生雜草火災，因強風有蔓延周邊林木及住宅危險性，消防局以3面包夾方式壓制，火勢半小時內控制，燃燒面積約500平方公尺，未有人員傷亡。

金門縣消防局救災救護指揮中心上午9時6分獲報，金寧鄉林湖路旁產業道路發生雜草火災，派遣第1大隊所屬人車出勤，共出動各式消防車6輛、消防人員15名及義消5名到場搶救。

消防局表示，9時16分抵達現場後，發現火勢主要集中在約500平方公尺的雜草及紙箱，因強風有蔓延至周邊林木及住宅危險性，消防人員布署3條水線，滅火攻擊及周界防護，以3面包夾方式壓制火勢，多名義消也到場投入救災。

經搶救火勢在9時40分控制，並在9時54分撲滅，10時8分完成殘火清理，防止火勢擴大延燒，也未有人員傷亡。

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消防局透過新聞稿表示，已進入天乾物燥季節，火災蔓延風險高，尤其強風影響下，一旦發生往往難以控制，恐造成嚴重損失，呼籲民眾提升消防安全意識，避免在野外隨意使用火源，減少火災發生可能性。

消防局也說，依「消防法」第14條規定，未經核准擅自燃燒行為，可處以新台幣3000元以下罰鍰。為確保自身及他人安全，進行任何涉及火源的活動前，應事先申請相關許可，並採取充分防範措施，共同維護公共安全。（編輯：郭諭儒）1131118