澎湖攔截貨櫃轉運市價近11億大麻 8人遭起訴

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（中央社澎湖縣19日電）海巡署偵防分署澎湖查緝隊，9月在澎湖尖山商港查獲企圖以貨櫃轉運市價近11億大麻，澎湖地檢署經2個月偵辦，今天偵結，柯姓主嫌等8人依毒品危害防制條例運輸第二級毒品等罪嫌起訴。

海巡署偵防分署澎湖查緝隊日前接獲線報，有不肖分子利用中秋節前夕，將毒品藏匿於貨櫃夾層運送進入台灣，遂報請澎湖地檢署指揮，會同海巡署及高雄查緝隊、第三、第七岸巡隊、第八海巡隊、調查局中部機動站、澎湖縣調查站、高雄市警局鹽埕分局、澎湖縣警局刑警大隊、馬公分局、白沙分局、及彰化縣警局和美分局等單位組成專案小組。

澎湖地檢署起訴書指出，以柯姓男子為首的運毒集團，企圖以海運方式取得大麻貨源後，以澎湖作為中繼站，再行轉運至台灣本島，並由柯男擔任台灣本島地區聯絡人，陳姓男子則擔任澎湖地區聯絡人。

9月7日許男先聯繫不知情吊車業者，將空貨櫃吊至馬公鎖港里某偏僻巷內，由梁男等人乘坐快艇轉搭陳姓駕駛「新富祥」漁船出海前往屏東鵝鑾鼻西南方海域，自某中國大陸籍鐵殼漁船接運大麻一批，9月9日晚間返回澎湖某處淺海海域停靠後，將大麻丟包海上，再由2人搬運上車後，裝入貨櫃。

許、黃9月11日委託貨運業者，將該貨櫃運往澎湖尖山碼頭，準備吊掛上船時，當場被澎湖地檢署檢察官指揮澎湖查緝隊持搜索票查扣該貨櫃，經清查共計有第二級毒品大麻26大袋、內有1041包，毛重近687公斤，市價近新台幣11億元。若捲成大麻菸，約可供120萬人次吸食。

案情曝光後，另名陳姓男子知悉許男涉犯運輸第二級毒品，11日仍出面為許男承租旅館房間使用，以躲避檢警查緝。

檢警等單位循線拘捕託運貨櫃的許、黃2人，並持續數波溯源行動，緝獲共犯到案及聲請羈押獲准，今天偵結起訴共8人，檢方對柯姓、陳姓2人於運毒計畫居於核心地位，建請法院從重量刑，以示懲儆。（編輯：謝雅竹）1131119