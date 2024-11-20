登山男失聯3天 宜蘭寒溪村長下切瀑布尋獲

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）鍾姓男子17日登山失聯，今天尋獲。找到鍾男的宜蘭縣大同鄉寒溪村長董經國說，鍾男在現場遺落重要物，應不是故意留下，可能是在摔落時掉落，於是他下切瀑布，果真找到鍾男。

55歲鍾姓男子17日隨隊登山時為尋找遺失手機，在寒溪村古魯林道附近脫隊，但自此失聯。宜蘭警消今天上午7時許，在山區瀑布附近尋獲鍾男，意識清楚，身體失溫虛弱，已協助護送下山就醫。

率先找到鍾男的董經國說，鍾男在山區遺落的鞋子、外套與眼鏡，都是重要物品，昨天被搜救人員發現。今天他率11名泰雅獵人入山時認為，鍾男應不是為了讓人發現蹤跡故意留下，很可能是從山崖摔落時掉落。

「不管任何死角都要找到失聯者」董經國表示，當下他決定在遺留物現場下切一處瀑布搜索，再翻越一顆大石後，果真在深溝處發現鍾男。

董經國說，鍾男被扶起時虛弱回應「左胸好痛」，他們立即給予食物及保暖衣物，不斷安撫鍾男「人平安就好」。

董經國表示，這是他首次參與搜救，身為村長，絕不希望觀光客或登山客在寒溪發生意外。（編輯：李錫璋）1131120