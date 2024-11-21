前檢察官吳志成辦案罔顧事證 懲戒罰俸6個月確定

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（中央社記者劉世怡台北21日電）已退休的前宜蘭地檢署檢察官吳志成涉任內罔顧卷內事證，欲簽結案件。懲戒法院一審認定他在2起案件中有違失，判罰俸6個月、約100多萬元；他提上訴，二審今天駁回，全案確定。

懲戒法院職務法庭一審指出，監察院移送吳志成5起違失事實，包含欲簽結偵辦的毒品案、槍砲案，以及101個案件未傳喚被告就結案起訴、傷害案結案、律師聲請閱卷意見。

一審指出，毒品案部分，吳志成罔顧已扣案的22包毒品、被告坦承購毒及證人證詞等，竟欲將案件簽結；槍砲案部分，吳志成罔顧現場有彈殼，被害人證詞及監視器畫面均可證被告持槍抵著被害人頭部，竟欲簽結案件。

合議庭認為，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，但吳志成違反檢察官倫理規範，傷害司法形象重大，未顧及被害人權益，妨礙真實發現，不利公共秩序維護，確實有違失而有懲戒必要，判決依最後月俸罰款6個月，約新台幣100多萬元。

另一方面，針對101個案件未傳喚被告就結案起訴部分，一審指出，3件並非吳志成承辦案件、8件為不起訴或緩起訴，其餘90件中85件均有傳喚被告，且循序簽核才起訴。

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一審認為，並沒有明文規定檢察官「應」傳喚被告到庭，傳喚被告與否為檢察官職權，沒有足夠事證認定吳志成此部分有違失；傷害案結案部分，也沒有事證足以認定吳志成有違失。

至於吳志成在律師聲請閱卷部分，僅簽擬「目前似無限制之情，是否給閱（呈核）」的意見；一審認為，核定律師能否閱卷的權利在檢察長，檢察長給閱或不給閱，不受檢察官意見限制，吳志成的意見並未構成懲戒理由，而不付懲戒。（編輯：戴光育）1131121