本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 社會

前檢察官吳志成辦案罔顧事證 懲戒罰俸6個月確定

2024/11/21 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北21日電）已退休的前宜蘭地檢署檢察官吳志成涉任內罔顧卷內事證，欲簽結案件。懲戒法院一審認定他在2起案件中有違失，判罰俸6個月、約100多萬元；他提上訴，二審今天駁回，全案確定。

懲戒法院職務法庭一審指出，監察院移送吳志成5起違失事實，包含欲簽結偵辦的毒品案、槍砲案，以及101個案件未傳喚被告就結案起訴、傷害案結案、律師聲請閱卷意見。

一審指出，毒品案部分，吳志成罔顧已扣案的22包毒品、被告坦承購毒及證人證詞等，竟欲將案件簽結；槍砲案部分，吳志成罔顧現場有彈殼，被害人證詞及監視器畫面均可證被告持槍抵著被害人頭部，竟欲簽結案件。

合議庭認為，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，但吳志成違反檢察官倫理規範，傷害司法形象重大，未顧及被害人權益，妨礙真實發現，不利公共秩序維護，確實有違失而有懲戒必要，判決依最後月俸罰款6個月，約新台幣100多萬元。

另一方面，針對101個案件未傳喚被告就結案起訴部分，一審指出，3件並非吳志成承辦案件、8件為不起訴或緩起訴，其餘90件中85件均有傳喚被告，且循序簽核才起訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一審認為，並沒有明文規定檢察官「應」傳喚被告到庭，傳喚被告與否為檢察官職權，沒有足夠事證認定吳志成此部分有違失；傷害案結案部分，也沒有事證足以認定吳志成有違失。

至於吳志成在律師聲請閱卷部分，僅簽擬「目前似無限制之情，是否給閱（呈核）」的意見；一審認為，核定律師能否閱卷的權利在檢察長，檢察長給閱或不給閱，不受檢察官意見限制，吳志成的意見並未構成懲戒理由，而不付懲戒。（編輯：戴光育）1131121

#宜蘭地檢署
#監察院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：