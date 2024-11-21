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5億高中生案二審開庭 夏男院外失控扯掉民眾口罩

2024/11/21 13:08
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）賴姓男高三生案，一審依偽造文書將與賴男同婚的夏姓男子判1年6月；夏男今天二審出庭，在法院外情緒失控，狠瞪民眾揚言提告，更出手扯掉1名女子口罩，現場一度混亂。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，賴父告別式隔天，賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。一審依照偽造文書判1年6個月，夏男不滿，提出上訴。

台中高分院今天再度開庭審理，夏男在律師陪同下步出台中高分院，許多聲援賴生的民眾在法庭外大聲斥責，認為夏男淚灑庭上是假哭，而且自賴生去世至今，夏男都未去上香，根本沒有結婚真意。

此案審理至今，每次開庭都會有許多聲援賴生的民眾守在法庭外，夏男往常多冷靜以對，今天夏男罕見情緒激動，他質問民眾叫什麼名字，更表示將會提告，他又在上車前，伸手扯掉1名女子口罩，一旁正有3名員警。

遭扯掉口罩的女子表示，夏男舉動讓她心裡不適，但不會為了小事提告，不過，夏男舉動已顯示，他根本不是誠心悔改，希望法官能了解。（編輯：陳仁華）1131121

賴生
5億高中生案二審開庭 夏男堅稱清白盼還公道
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