預防偷拍犯罪 中市警強化檢測捷運廁所

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（中央社記者蘇木春台中22日電）預防偷拍犯罪，台中捷運警察隊日前購置防偷拍偵測器，針對全線各站廁所等處檢測，將不定期配合站務人員檢測反偷拍，並提醒民眾若發現疑似偷拍事件，可立即報警或通報站方。

台中市警察局捷運警察隊今天發布新聞稿表示，鑑於大眾運輸工具發生偷拍事件時有所聞，警方為預防針孔攝影機對民眾的威脅，購置防偷拍偵測器，昨天針對捷運系統全線各站體廁所，進行反偷拍檢測，讓民眾安心搭乘捷運。

警方指出，隨著科技不斷進步，針孔攝影機款式五花八門，可以偽裝在衛生紙盒、櫃子孔、箱子內等地方，一般民眾肉眼不容易發現，考量捷運系統人流日益增多，未來將不定期配合中捷人員，針對各捷運站體男廁、女廁、無障礙廁所、親子廁所及哺乳室等地，進行反偷拍檢測。

警方提到，民眾使用公共廁所時，要特別注意垃圾桶，過去就曾發生歹徒在百貨公司內的女廁所垃圾桶架設「針孔」；再者，也應注意馬桶內或下方有無可疑物品，歹徒可能將「無線針孔」暗藏其內。

警方表示，民眾在捷運系統上若發現疑似偷拍事件，可立即撥打110電話報案或通知捷運站務、保全人員，共同維護捷運搭乘安全。（編輯：郭諭儒）1131122