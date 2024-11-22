國1三義段追撞釀3傷 廂型車1人不明原因落跑

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）國道1號北上三義路段今天清晨發生自小客車追撞廂型車事故，兩車共3人受輕傷，其中1名男子自稱為廂型車駕駛，但同車另1人不明原因未停留在現場，案由國道警方調查釐清中。

國道公路警察局第三大隊表示，這起事故發生在上午6時許，1輛廂型車不明原因停於國道1號北向153.6公里苗栗三義路段內側車道，遭後方由許姓男子（44歲）駕駛的自小客車碰撞，造成許男、沈姓女乘客以及廂型車上陳姓男子（27歲）3人輕傷。

警方指出，廂型車陳男自稱駕駛，但同車另一人員於事故發生後不明原因未停留於現場，將積極追查聯繫車主到案說明，相關肇事經過及肇因研判，仍待後續調查釐清。

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警方提醒，開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩停車待援，並在故障車輛後方50至100公尺設置故障標誌警示；若車輛無法滑離車道，應立即開啟危險警示燈，所有人員盡速撤至護欄外或車道外安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩，至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，並打110報案。

警方表示，汽車駕駛人駕駛汽車發生故障不能行駛，不設法移置於無礙交通之處，或於移置前，未依規定在車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌或事後不除去者，可處新台幣1500元以上3000元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1131122