台南某餐酒館泰籍女子脫衣陪酒 警逮22人送辦

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市安平區某餐酒館掛羊頭賣狗肉，店面從事餐酒營業，樓上3個樓層包廂脫衣陪酒，店內服務女子多是泰國籍，以觀光簽證入境，店內幹部還被查出身藏毒品，警方今天逮捕22人送辦。

台南市警局第四分局今天凌晨破獲安平區永華路某家餐酒館暗藏春色，店內17名非法打工泰國籍女子中，6人當場被查獲脫衣陪酒，連同負責人32歲陳姓男子、幹部35歲卓姓男子等5名男女一同被逮，卓男還被查獲持有17包K他命。

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警方調查，這家餐酒館1樓從事餐酒營業，但2樓至4樓全是包廂，供客人飲酒作樂，樓梯間裝置木門隔開，掩人耳目。店內泰國籍女子全以觀光簽證入境，非法打工後返回泰國，接著再換一批新人，店家更上網宣傳，PO照招攬客人。

警方訊後依妨害風化、毒品、就業服務法、入出國及移民法、社會秩序維護法等罪嫌，分別將22人移送台南地檢署偵辦，非法打工泰籍女子將遣返。（編輯：謝雅竹）1131122