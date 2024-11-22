前蘇澳分局偵查隊員偷同事禮券 檢聲請簡易判決

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）前宜蘭縣警察局蘇澳分局偵查隊歐姓警員，9月7日涉嫌在辦公室偷竊4名同事面額2400元的中秋禮券，歐男在檢方偵訊時坦承犯行，檢方日前依竊盜罪向法院聲請簡易判決。

臉書（Facebook）粉絲專頁「靠北police」10月18日有人貼文，「某金媽祖分局偵查隊有人行竊，目中無人，目無王法，身為執法人員毫無廉恥，早已耳聞偷竊自家弟兄已非一兩次，本次向天借膽竊取禮券，如此竊盜慣犯膽大妄為」，蘇澳警分局得知後立即啟動調查，經蒐證，依竊盜罪將歐男函送法辦。

宜蘭地檢署檢察官聲請簡易判決處刑書指出，歐男在今年9月7日上午8時至下午6時間，在蘇澳警分局偵查隊辦公室桌上，分別竊取蔣姓、曾姓及2名陳姓警員所有的中秋禮券，面額各新台幣600元後離去。

檢方表示，歐男在警詢及偵查中坦承不諱，歐男身為公務員，卻假借職務機會，故意犯竊盜罪，請法院依刑法規定加重至1/2刑責，另審酌歐男已將禮券歸還被害人，建請法院量處適當刑責。

警方表示，事發後，歐男已被調離蘇澳警分局，待收到簡易判決處刑書後，將依規定議處。（編輯：林恕暉）1131122