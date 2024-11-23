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宜蘭車禍釀3死2傷 聯結車駕駛10萬元交保

2024/11/23 18:17
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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣五結鄉今天凌晨發生聯結車與自小客車相撞事故，造成自小客車內3死2重傷，經檢察官訊問聯結車駕駛黃姓男子後，認為犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知10萬元交保。

宜蘭地檢署發布新聞稿表示，接獲通報後，立即由檢察官進行相驗，經訊問被告黃姓男子後，認黃男涉犯刑法第276條過失致死、第284條過失致重傷罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知新台幣10萬元交保，承辦檢察官並已指揮警方調取相關證據資料，以釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

宜蘭地檢署並同步通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣宜蘭分會，分會人員除安撫、陪伴死者家屬給予支持外，並提供相關權益資訊簡介及諮詢協助等，讓家屬安心處理事務，並就後續訴訟程序給予協助。

警方調查，唐姓男子（50歲）凌晨2時許，駕駛自小客車沿宜蘭縣五結鄉三興路南往北直行，黃姓男子（30歲）駕駛聯結車沿五結中路三段西往東直行，雙方於路口發生碰撞。

根據路口監視器畫面顯示，自小客車行駛在支道三興路，當時號誌為閃紅燈，而聯結車則行駛在幹道五結中路三段，號誌則為閃黃燈，雙方疑未減速，自小客車左側遭聯結車撞擊後旋轉，疑再撞上號誌桿停在路邊，安全氣囊爆開，擋風玻璃龜裂，左側鈑金嚴重受損。

據了解，自小客車為租賃車，唐男則為代駕，這起車禍造成自小客車內唐男、乘客林姓男子（39歲）及黃姓女子（24歲）傷重不治，副駕駛座銀姓女子（34歲）左胸第7根肋骨骨折，及後座乘客邱姓男子（33歲）左鎖骨骨折且氣胸。

經宜蘭警方檢測後，2名駕駛都無酒精反應，警方詢後依過失致死等罪嫌，將黃男移送宜蘭地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1131123

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