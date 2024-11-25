矯正署爭取教化資源 已增加241名輔導人力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）矯正署今天指出，為協助收容人成功回歸社會、改善矯正人員工作環境，已增加補充241名專輔人力協助教化，全力建構安全健康職場環境。

法務部矯正署發布新聞稿指出，民國109年7月15日修正施行的「監獄行刑法」及「羈押法」，大幅強化監所對收容人更生復歸的效能，教化人員肩負透過專業化處遇，協助收容人成功回歸社會，不再犯罪的重要任務。

矯正署指出，矯正人員工作負擔日益沉重，法務部對此相當重視；矯正署為此積極爭取補充專輔人力協助教化，自107年至今，已從原本81名心理及社工師，增加為322名，大幅擴充輔導人員量能。

此外，行政院已核定「科技安全網建置計畫」，矯正機關正全面數位化監控設備，縮短危機反應時間，並作為未來開發AI系統輔助各類矯正工作的基礎，擴大運用科技輔助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

矯正署還表示，已委由學術機構研究監所人力配置與職業傷病預防，據此規劃教化人力增補計畫，並精進員工協助方案，保障人員權益。

矯正署說，針對提升人員待遇部分，正向行政院積極爭取比照警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員支領「深夜危勞性勤務津貼」，同時研議增支專業加給標準，強化職場權益保障，全力建構安全健康的職場環境。（編輯：蕭博文）1131125