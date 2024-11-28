黑熊巡護員入山換生態攝影機電池遭槍擊身亡 檢方相驗釐清案情

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）張姓男子與2名部落族人26日入山更換黑熊生態攝影機電池，深夜返途突遭子彈擊中頭部，同行族人趕緊下山求救，隔天清晨發現張男明顯死亡，檢方今天相驗、明天解剖，釐清確切死因及案發過程。

50歲張男與2名部落族人26日前往仁愛鄉干卓萬群峰更換生態攝影機電池，不料張男頭部莫名中彈倒地，隨行族人趕緊下山求救，部落族人、警方27日上午組織搜救隊步行入山，到場發現張男已明顯死亡，遺體運送下山，南投地方檢察署今天下午相驗。

據了解，南投縣曲冰公共事務促進協會參與農業部林業及自然保育署南投分署台灣黑熊生態服務給付示範計畫，張男是協會人員，26日與部落居民入山更換生態攝影機電池，疑因獵槍走火，頭部遭擊中；親友表示，只知道張男入山原因與台灣黑熊研究相關。

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南投縣警察局仁愛分局初步說明，張姓部落巡山員26日深夜與2名族人下山返程途中，於干卓萬群峰登山口往三來稜山林道約3公里處，不明原因頭部中彈身亡，警方已完成現場採證並報請南投地檢署指揮偵辦，檢察官27日上午親自前往武界山區勘察以釐清案情。

據了解，張男下山走在最後面，前方同行族人突然聽到槍響，往後查看就發現張男倒地，子彈從鼻孔進入往腦部後上方、未貫穿；目前同行族人列證人身分，究竟張男是誤觸扳機、意外走火打中自己，或遭他人擊中，待檢方今天相驗、明天解剖遺體以利釐清。（編輯：陳仁華）1131128